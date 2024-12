Malore in piazza Garibaldi,militari 'Strade sicure' salvano uomo

Una pattuglia di militari del Raggruppamento Campania, impegnato in 'Strade Sicure', ieri sera, alla Vigilia di Natale, ha salvato un uomo in piazza Garibaldi, a Napoli. I militari, nelle immediate vicinanze dal sito presidiato, hanno infatti notato un uomo di circa 40 anni a terra che aveva perso conoscenza.

Accertata l'assenza del battito cardiaco, i militari hanno provveduto immediatamente a soccorrere l'uomo facendo ricorso alle tecniche di Basic Life Support, riuscendo a rianimarlo.

L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale del mare in Napoli, con un'ambulanza del 118.

Il comandante del raggruppamento, colonnello Romano Ventura, complimentandosi con il personale impegnato, ha rimarcato "come il costante addestramento porta sempre a conseguire eccellenti risultati, contribuendo ad aumentare la fiducia nell'operato di chi, ventiquattr'ore su ventiquattro, è al servizio del cittadino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA