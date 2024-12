Aquila reale salvata e restituita al suo proprietario

È stato ribattezzato 'Gwaihir', come il re delle aquile di Tolkien nella saga Il Signore degli Anelli, ed è un esemplare di aquila reale di 4 chili, e un'apertura alare di 2 metri, che è stato trovato disorientato e malconcio in una campagna in provincia di Napoli ma che è stato tratto in salvo.

A soccorrerlo è stato il Servizio veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord, che ha subito compreso quanto le condizioni del rapace fossero delicate. Di qui la decisione di affidarlo alle cure del Centro di Recupero Animali Selvatici "Federico II" - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali attivo presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro. Qui, i medici veterinari hanno stabilizzato le sue condizioni cliniche, scoprendo che l'aquila, dotata di un anello identificativo e microchip, era in realtà un esemplare detenuto legalmente e con un padrone .Grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali Gruppo di Napoli Nucleo Cites è iniziata così la ricerca del suo proprietario.

Dopo una serie di accertamenti e di verifiche l'obiettivo è stato raggiunto. In meno di 48 ore dal suo ritrovamento, dopo le verifiche del caso sulla documentazione, 'Gwaihir' è stato restituito a chi si prendeva cura di lui.



