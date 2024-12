Per sfuggire ai Cc provocano un incidente, due arresti

Due persone, responsabili di aver provocato un incidente stradale con feriti mentre tentavano di sfuggire alle forze dell'ordine, sono state arrestate a Giugliano in Campania dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia.

Poco prima era stata segnalata una Punto senza targa anteriore con delle persone a bordo che tentavano di rubare all'interno delle auto parcheggiate nel centro commerciale Auchan.

L'automobile - rintracciata dalla pattuglia dell'Arma mentre uno dei malviventi stava tentando un furto su un'automobile parcheggiata - alla vista dei militari ha tamponato frontalmente la gazzella ed è fuggita.

L'inseguimento è durato diversi chilometri con i fuggitivi che correndo a zig zag tra le auto in transito ad elevata velocità lanciavano in corsa numerosi oggetti verso i carabinieri, tra cui un estintore e una ruota di scorta. Arrivati all'altezza del campo rom di Carrafiello, la Punto ha impattato violentemente con una Fiat Panda delle Poste Italiane, che è stata sbalzata al di fuori della carreggiata, mentre la vettura dei malviventi ha arrestato la marcia al centro della strada.

I militari hanno quindi bloccato due passeggeri dell'auto inseguita, tra cui il guidatore, mentre il terzo è riuscito a scappare. Entrambi gli arrestati sono di etnia rom.

Il conducente della Panda vittima dell'incidente è stato soccorso ed è stato trasferito nell'ospedale di Pozzuoli con una ferita alla testa: era cosciente e non risulta in pericolo di vita. Le targhe della Punto utilizzata dai malviventi sono risultate rubate stamattina a Pozzuoli.



