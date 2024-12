BENEVENTO, 24 DIC - Dalla tarda serata di ieri nevica in numerose zone del Fortore e della Valle del Tammaro, in provincia di Benevento, dove si sono registrati disagi alla circolazione stradale anche a causa del vento forte che ha abbattuto degli alberi. Il maltempo ha provocato anche dei blackout elettrici per la cui riparazione sono al lavoro squadre di tecnici.



