Un busto per Alighiero Noschese a San Giorgio a Cremano

Un busto raffigurante Alighiero Noschese, uno dei più grandi imitatori della storia della tv italiana, è stato installato in piazza Carlo di Borbone a San Giorgio a Cremano (Napoli). Nella città vesuviana l'attore, nato a Napoli nel 1932, decise di trascorrere parte della sua vita ed è qui che chiese di essere sepolto dopo la morte, avvenuta nel 1979 all'età di 67 anni. "L'iniziativa di dedicare un busto all'artista, su proposta del vicesindaco Pietro De Martino, rappresenta un tributo sentito da parte della comunità sangiorgese che vuole mantenere viva la memoria di uno dei suoi figli più illustri" ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno che ha ringraziato lo scultore Carlo Ciavolino per aver donato alla città anche quest'opera dopo il monumento a Massimo Troisi. "Attualmente nelle due piazze principali di San Giorgio a Cremano vi son o due monumenti che rappresentano non solo due talenti, ma parte della nostra identità, simboli di un territorio che ha visto due giganti dello spettacolo, capaci di portare in alto il nome della città". Il busto è stato scoperto insieme a tanti cittadini, al vicesindaco Pietro De Martino, allo storico Andrea Ierardi e al trasformista Vincenzo De Lucia. (ANSA)

