Reggia Caserta: aperture serali fine anno,sorpresa primo gennaio

Sarà aperta il primo gennaio 2025 la Reggia di Caserta, nel pomeriggio, dalle 16 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18). Per i visitatori sarà così possibile vedere gli Appartamenti reali, il Teatro di Corte e la mostra "Metawork - Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta".

Sarà aperta anche la Cappella Palatina e straordinariamente accessibili al pubblico i matronei; i visitatori potranno salire al loggiato che corre al disopra della navata per godere dell'incantevole scenario, dall'alto, del suggestivo luogo di culto voluto da Carlo di Borbone. Altra sorpresa per i visitatori negli ultimi giorni del 2024 l'apertura serale della mostra di Michelangelo Pistoletto prevista per il 28 dicembre fino alle 22.15 (ultimo ingresso alle 21).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA