Primi giorni lavoro 68 nuovi assunti a Comune Torre del Greco

La tradizionale cerimonia di auguri natalizi tra i dipendenti del Comune di Torre del Greco, si è trasformata per il sindaco Luigi Mennella nell'occasione per poter accogliere ufficialmente i 68 dipendenti che tra oggi e la fine della scorsa settimana hanno preso servizio presso i diversi uffici dell'ente. Si tratta della prima trance dei dipendenti assunti attraverso le procedure concorsuali e per mobilità, in tutto 110, che entro la prima metà del prossimo mese di gennaio andranno a rinforzare i vari settori del Comune, alle prese con la peggiore situazione in termini numerici della lunga storia della macchina pubblica a Torre del Greco.

Il sindaco, insieme all'assessore al personale Anna Fiore, al segretario generale Domenico Gelormini, alla dirigente al personale Luisa Sorrentino e ad altri dirigenti e amministratori, ha incontrato nuovi e vecchi dipendenti nel giro di auguri partiti dalla zona della tensostruttura La Salle ancora non interdetta per i lavori che stanno interessando il complesso sportivo.

A firmare il contratto questa mattina sono stati in particolare 43 istruttori amministrativi, che si aggiungono agli otto contabili, ai dieci istruttori tecnici e ai due funzionari amministrativi-contabili già entrati in servizio nei giorni scorsi. A questi vanno sommati i cinque agenti di polizia municipale che hanno iniziato le loro attività sempre in data odierna.

Restano da formalizzare le assunzioni di un istruttore amministrativo, tredici operatori esperti, altri cinque operatori, 14 agenti di polizia municipale, cinque funzionari tecnici e tre funzionari amministrativi-contabili. "Quella odierna è per tanti aspetti una giornata storica - afferma Luigi Mennella - Con piacere abbiamo salutato i nuovi assunti, vincitori di concorso o arrivati a Torre del Greco con le procedure di mobilità. In molti casi si tratta di giovani: tutti sono apparsi da subito motivati e sicuramente contribuiranno a dare una mano ai tanti settori in evidente affanno a causa di anni di totale assenza in termini di politiche occupazionali nel nostro Comune".

Dopo avere ringraziato la dirigente Luisa Sorrentino e l'ufficio Personale "per la mole di procedure concluse in queste settimane", l'assessore Anna Fiore sottolinea: "Come amministrazione abbiamo programmato un piano assunzionale 2024 di ampio respiro: 110 sono i dipendenti che entreranno a far parte della squadra del Comune di Torre del Greco, che vanno ad aggiungersi ai dipendenti assunti lo scorso dicembre e ai funzionari provenienti dal Ministero della coesione.

Riorganizzare, potenziare e ricostituire una macchina comunale trovata allo stremo è stato l'obiettivo che ci siamo posti per il 2024 con il sindaco Mennella e che proseguirà anche per il prossimo anno".





