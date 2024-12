Nuovo furto dei pc in una scuola media nell'Avellinese

Ancora un furto all'interno della scuola media di Avella, in provincia di Avellino. Nel fine settimana, i ladri hanno portato via dodici computer utilizzati dagli studenti. Il personale scolastico, che stamattina ha scoperto il furto, sta inventariando il materiale didattico: i pc sottratti potrebbero essere più numerosi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. La stessa scuola, nel mese di giugno, fu oggetto di un analogo raid.



