NAStartUp:rete innovazione continua a crescere con nuovi talenti

NAStartUp, 'acceleratore di network e comunicazione dell'ecosistema innovativo' prosegue il suo viaggio "nel tessere, connettere ed espandere una rete di talenti e opportunità" come si sottolinea in una nota. Negli ultimi dodici mesi, il programma degli eventi ha avuto come obiettivo "la crescita della cultura imprenditoriale e la promozione dell'economia delle startup e delle scaleup, coinvolgendo sempre più talenti e operatori del settore, fuori dall'ecosistema". Dopo un ciclo semestrale dedicato ai laboratori di quartiere per il recupero sociale e alla social innovation, NAStartUp ha rivolto l'attenzione alle università e, successivamente, alle scuole d'arte di Napoli. UpStudio, l'ultimo format ideato da Antonio Prigiobbo, designer ed ideatore del format, "ha unito l'innovazione tecnologica e imprenditoriale al mondo creativo, promuovendo nuove imprese orientate ai mercati internazionali e ai venture capital". Le tappe degli eventi mensili gratuiti hanno coinvolto istituzioni come la Scuola di Storia-Economia, la Scuola di Cinema, e la Scuola di Moda, sviluppando a dicembre un evento alla Scuola Italiana di Comix. L'appuntamento di gennaio sarà dedicato a Scuola di Scuole, in collaborazione con un istituto di formazione e aggiornamento per insegnanti.

L'ultimo evento ha visto la partecipazione di professionisti e talenti da tutta Europa: Antonio Marfuggi (Director of Digital Platform e Senior Digital Marketing Manager da Londra), che ha illustrato le opportunità del mercato globale dei videogames, Gustavo Troisi (Manager da Milano), che ha presentato prospettive corporate per i giovani talenti, una rappresentanza di talenti partenopei, guidati dal giornalista e scrittore Pietro Treccagnoli, dallo startupper seriale Massimo Morgante CMO della startup Innereo, dalla neo-editrice Sabrina Di Dato di Insides Magazine, e dal Procedural Technical Artist Alberto Panico. Le startup emerse durante l'evento includono l'idea di Adriano Giordano e Vittorio Stile per smartobject "che catturano l'attimo basate su NFT e tag NFC, partendo da oggetti come spille, e il progetto editoriale del collettivo Claudio Morelli con Live Journalism POSTER #NAPOLI".

Si afferma ancora nella nota: "NAStartUp, con decine di migliaia di innovation lover in tutta Europa, è stata riconosciuta da UBI Global come uno dei primi tre network al mondo per impatto sull'economia delle startup, classificandosi seconda solo a una rete americana".



