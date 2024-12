'll ragazzo dai pantaloni rosa' Film dell'anno a Capri

'Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri, campione italiano d'incassi della stagione (oltre 9 milioni di euro, quarto in assoluto), è il 'Film dell'anno' a Capri, Hollywood che premierà il produttore e sceneggiatore Roberto Proia e il cast domenica 29 dicembre. Il film interpretato da Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru e Corrado Fortuna è prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films. Il festival è organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova.

Si tratta del secondo riconoscimento caprese dopo dopo l'Humanitarian Award annunciato nei giorni scorsi per aver affrontato i temi del bullismo e sopratutto del cyberbullismo omofobo riuscendo a coinvolgere tanti giovanissimi anche attraverso una straordinaria promozione nelle scuole. Come è noto il film è ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena (che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola) e dal libro di sua madre Teresa Manes "Andrea oltre il pantalone rosa". Il film già presentato alla Festa del Cinema di Roma e in sala da novembre ha subito emozionato il pubblico e continua il suo meritorio percorso ricordando la storia di un ragazzo studioso e sensibile, interpretato da Samuele Carrino, mentre il personaggio negativo del compagno di scuola Christian è raccontato con le sue sfumature da Andrea Arru. L'impegno sociale sarà al centro della 29esima edizione di Capri,Hollywood (26 dicembre - 2 gennaio) che avrà come fil rouge il tema Diversity: The Colors of Beauty.

Il Cartellone prevede 218 proiezioni gratuite di cui 71 sull'Isola Azzurra (tra il Cinema Paradiso di Anacapri, al Centro Congressi di Capri) e 147 in streaming divise in 86 lungometraggi, 17 documentari, 3 mediometraggi, 2 fiction, 111 cortometraggi selezionati tra le grandi produzioni in corsa per la Awards Season globale.



