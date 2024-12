Frana su statale amalfitana, massi su carreggiata

Nella tarda serata di ieri si è verificata una frana sulla ex SS163 Amalfitana a circa un km dal centro di Cetara in direzione nord, terriccio e massi hanno invaso la carreggiata.

I Vigili del Fuoco del distaccamento città sono intervenuti prontamente per verificare la situazione e accertarsi che non vi fossero coinvolte persone. Sul posto anche l'Anas a seguito del coinvolgimento dell'Ente Provincia. Date le condizioni meteo e il buio, stanotte la strada è stata chiusa, per cui in questo momento non è possibile, da Salerno, raggiungere Cetara e viceversa, con alternativa possibile al momento via Valico di Chiunzi.



