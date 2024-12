Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Sorge presidente

Si è insediato, oggi, a Napoli, nel corso di una riunione svolta alla presenza del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Carmine Foreste, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Alta Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

L'organismo vede nella veste di presidente Alfredo Sorge. Il vicepresidente sarà Attilio Belloni; segretario Sergio Longhi; tesoriere Giuseppe Landolfo mentre i consiglieri sono Maria Prisco, Laura Laudadio e Raffaele Tortoriello.

La Fondazione cura la Scuola Forense dell'Ordine di Napoli ed assicura corsi distribuiti in maniera mirata e conciliabile con il tirocinio professionale. La Fondazione cura, altresì, con apposita struttura, la Formazione Permanente degli Avvocati.

Il presidente Sorge spiega gli obiettivi che intende perseguire, in primis "offrire una formazione qualificata, accessibile a tutti, ai giovani praticanti significa garantire che la classe forense occupi sempre maggiore rilievo nella società ed assicurare concretamente la realizzazione della funzione costituzionale dell'Avvocato. Il nuovo consiglio di amministrazione, ancora, intraprenderà azioni concrete perché la Formazione Permanente degli Avvocati assicuri un effettivo aggiornamento degli iscritti, ponendosi l'ulteriore obiettivo di realizzare presso la Sede di Castel Capuano corsi di Alta Formazione comune tra Avvocatura e Magistratura, per favorire sinergia culturale e dialogo operativo indispensabili per l'efficientamento del servizio giustizia".



