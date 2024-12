Capri semi isolata, prevista solo una partenza per Napoli

Capri è quasi completamente isolata a causa del maltempo. Questa mattina nessuna partenza dallo scalo marittimo di Marina Grande, né di mezzi veloci e nemmeno dei traghetti. Se le condizioni meteo-marine resteranno invariate è stata stabilita un'unica corsa alle 15.30 in partenza dall'isola per raggiungere Napoli e da Napoli per Capri sempre un'unica corsa alle 19.40 per Capri per consentire il rientro in terraferma e l'arrivo sull'isola dei residenti unitamente agli approvvigionamenti di merce giornaliera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA