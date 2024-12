Boccia dai carabinieri di Pompei

Stamattina Maria Rosaria Boccia con il proprio avvocato Francesco Di Deco si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Pompei.

Probabilmente è stata ascoltata in merito ad una delle diverse querele sporte dalla stessa nei giorni scorsi.

Dalle notizie in possesso le querele sporte da Boccia sarebbero nei confronti della deputata di Fi Annarita Patriarca, dell' ordinario di chirurgia plastica ed estetica Università di Napoli Federico II Francesco D'Andrea, di Fabrizio Corona, dell'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, di Andrea Petrella, capo uffici stampa ministero della Cultura, di Paolo Mieli, Massimo Magliaro e Davide Maggio, che sarebbero stati querelati per diffamazione aggravata. Boccia ha anche querelato l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, una prima volta per per calunnia ed una second sempre per lo stesso reato oltre che per atti persecutori



Riproduzione riservata © Copyright ANSA