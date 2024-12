Teggiano, vescovo De Luca designa chiese giubilari

Monsignor Antonio De Luca, vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, con sede a Teggiano, in provincia di Salerno, ha ufficializzato la designazione delle cinque chiese giubilari che, in occasione dell'Anno Santo, saranno aperte ai fedeli per celebrare il Giubileo nella diocesi. Le chiese selezionate sono: la Cattedrale di Teggiano; la Concattedrale di Policastro Bussentino, il Santuario Maria SS. di Pietrasanta a San Giovanni a Piro, il Santuario Madonna del Monte Carmelo a Buonabitacolo ed il Santuario SS. Annunziata di Postiglione. Per tutta la durata dell'Anno Santo, a partire dal 29 dicembre 2024 e fino al 28 dicembre 2025, nelle chiese giubilari diocesane si terranno specifiche celebrazioni liturgiche, incontri di spiritualità e iniziative pastorali per accompagnare i pellegrini in un percorso di rinnovamento spirituale e per ricevere il dono dell'indulgenza giubilare. La diocesi di Teggiano-Policastro ha competenza territoriale in 41 comuni dei comprensori del Vallo di Diano, Golfo di Policastro e parte degli Alburni con 81 parrocchie raggruppate in 7 fornaie.



