Questa mattina i carabinieri della stazione di Casavatore e del Nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Gioacchino Rossi a Casoria per l'esplosione di un ordigno.

L'esplosione ha danneggiato la serranda di un autonoleggio. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



