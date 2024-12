Incidente sulla A2, un morto e traffico bloccato

Sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo' il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Villa San Giovanni, a causa di un incidente all'altezza del km 22, a Pontecagnano, in provincia di Salerno.

Nell'incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli e una persona è morta. Sono state predisposte le uscite obbligatorie tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino.

Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.



