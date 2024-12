Doni ai bisognosi di Napoli dalla comunità commerciale cinese

Il Natale per celebrare la solidarietà e all'insegna dell'integrazione culturale a Napoli: in un contesto di crescente povertà e difficoltà, Suor Clara, indiana di nascita e napoletana di adozione, porta avanti un impegno quotidiano di aiuto e accoglienza nella zona di Gianturco attraverso le attività delle Missionarie della Divina Redenzione di Gianturco e con la mensa di padre Arturo D'Onofrio.

E così anche alla vigilia di questo Natale i negozi di "Cinamercato 2003" (comunità commerciale animata da negozi asiatici che conta ben 500 addetti) hanno destinato gli incassi all'acquisto di indumenti e prodotti alimentari di ogni genere per la mensa delle Missionarie della Divina Redenzione di Gianturco.

Sono stati raccolti migliaia di euro in generi alimentari tra pasta, panettoni, generi di prima necessità. E ancora olio, scatolame vario, regali per i bambini, abbigliamento. I benefattori si chiamano, Ye, Wu, Erik, Genny, Marco Du, Zhu ed erano tutti presenti a Cinamercato 2003 quando il furgoncino della mensa gestita da Suor Clara ha fatto il suo ingresso.

"Suor Clara ha un posto speciale nei nostri cuori" hanno detto mentre Giorgio Brandi, il coordinatore di Cinamercato 2003 e la responsabile della sicurezza Miriam Buongiorno si impegnavano nel consegnare a Suor Clara il ricavato della raccolta. "Dio vi benedica per il vostro cuore così grande verso i nostri fratelli più bisognosi di noi", le parole di ringraziamento di suor Clara che poi spiega: "questa vostra generosità per noi è un grande aiuto e così possiamo sfamare tutti i giorni quasi 100 persone. La comunità cinese non si è mai tirata indietro, la loro solidarietà non ci abbandona mai".





