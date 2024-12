Questa notte i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in Vico lungo San Raffaele 16 a Napoli per l'incendio di un'auto. Il veicolo è intestato ad un 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Il veicolo è andato distrutto. Non ci sono feriti.

Non si esclude l'origine dolosa. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



