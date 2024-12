E' stato assegnato a Massimo Boldi il 'Capri Family Award' della 29esima edizione di Capri, Hollywood - The international film festival che gli verrà consegnato il 27 dicembre ad Anacapri in occasione della proiezione speciale in anteprima del film 'A Capodanno tutti da me' diretto da Toni Fornari. Un regalo di Natale per tutti gli appassionati della commedia di costume che completa la programmazione del festival, (oltre 200 titoli) organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova.

Nel film che Canale 5 trasmetterà in seconda serata il 1 gennaio e che coniuga comicità e riflessione, Boldi è Lorenzo un politico ex sessantottino che ha fatto carriera e si ritroverà alle prese con il suo passato organizzando una festa a casa per i suoi 75 anni, proprio la sera di San Silvestro. Nel cast Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini, Francesca Manzini, Alessandro Greco, Giucas Casella e Raffaella Fico. Il film è tratto dalla commedia teatrale di Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli.

L'impegno sociale ed umanitario sarà al centro della 29esima edizione del festival prodotto da Pascal Vicedomini (26 dicembre - 2 gennaio) che avrà come fil rouge il tema 'Diversity: The Colors of Beauty' e verrà inaugurato ufficialmente venerdì 27 da un doppio concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania Napoli (al mattino ad Anacapri e al pomeriggio in Piazzetta a Capri). Il programma ufficiale delle proiezioni del Festival sarà aperto dall'anteprima mondiale del film "The Wheels of Heaven", un fantasy-thriller co-interpretato da Mickey Rourke, alla presenza del regista inglese Ben Charles Edwards e dell'attore Gary Stretch.



