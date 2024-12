Sgambati, nel bilancio regionale accolti emendamenti Uil

Soddisfazione della segreteria Uil campana per l'approvazione del bilancio della Regione Campania.

Come spiega il leader campano, Giovanni Sgambati, "sono stati accolti i nostri tre emendamenti che avevamo proposto nella audizione con il presidente di commissione Picarone e l'assessore regionale Cinque. Via libera all'incremento dei fondi per le vittime degli incidenti sul lavoro, aumento delle risorse per il welfare e soprattutto accoglimento dell'avvio dell'adeguamento dei ticket per il personale sanitario perchè oggi esiste una sperequazione con i dipendenti regionali e che sarà gradualmente adeguata".

"Sapevamo - conclude Sgambati - che c'erano poche possibilità di margini di risorse ma i nostri emendamenti che erano qualitativamente ed economicamente sostenibili hanno trovato accoglimento nel bilancio che dunque recepisce le indicazioni che la Uil aveva sollevato nella discussione sul bilancio".





