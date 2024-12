Omicidio nel Casertano, il figlio portato in caserma

Omicidio nella notte a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un cittadino cinese di 48 anni è stato trovato cadavere riverso in una pozza di sangue sul pavimento della cucina della propria abitazione, colpito da diversi colpi di coltello. Sul posto i carabinieri della stazione di Cancello hanno acquisito le testimonianze dei familiari, e hanno appreso che c'era stata una lite tra padre e figlio di 27 anni, che non era infatti a casa quando sono arrivati i militari. Il giovane è stato trovato in mattinata in provincia di Benevento, e portato in caserma per chiarire la posizione.



