Napoli, i volti del Gambrinus nel calendario 2025

«Napoli è una città complessa che ha vissuto un 2024 intenso e sta vivendo un periodo storico particolare tra emergenze educative e omicidi. Ma è anche una città che sa attrarre a sé le migliori energie per plasmare la bellezza, ci sono persone che sfidano la quotidianità con la propria maestria in diversi ambiti, e tante di quelle persone sono raccontate nel calendario 2025 del Gambrinus, un luogo che è simbolo e archetipo della città. Uno spazio in cui stare insieme e recuperare il valore dell'incontro e dello scambio di idee». Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha aperto con questo messaggio al Gran Caffè Gambrinus la presentazione del calendario dedicato ai volti di Napoli e stampato in 300 copie omaggio.

Nel calendario Anime diverse ma accomunate da quello che considerano un "luogo del cuore". Un filo conduttore unisce tutti i personaggi fotografati nel Calendario 2025 del Gran Caffè Gambrinus: è il senso di appartenenza e di amore verso uno spazio fisico che negli anni ha costituito un vero e proprio specchio dei tempi che corrono. Gigi D'Alessio, Maurizio de Giovanni, Rocco Barocco, Marisa Laurito, Erri De Luca, Davide Tizzano, Pino Maddaloni, Lina Sastri, Antonio Giordano, Sergio Assisi, Paolo Ascierto, Marino Niola regalano il proprio volto, assieme ad una significativa frase, a ciascun mese dell'anno nuovo. E poi c'è una tredicesima foto, quella di don Luigi Merola, che chiude il calendario 2025 con un'anticipazione verso il 2026 perché Napoli sa e deve guardare sempre avanti.

La serata è stata organizzata da Arturo e Antonio Sergio e Massimiliano Rosati, titolari del locale storico, con lo staff coordinato dal direttore Gennaro Ponziani ed è stata presentata da Sabrina Uccello. Intervenuti protagonisti del calendario e amici di sempre fotografati dall'obiettivo di Eugenio Blasio, tra cui il professor Paolo Ascierto e il professor Antonio Giordano che hanno ricordato il loro impegno professionale e il forte rapporto identitario con il Gambrinus, il campione olimpico Davide Tizzano neo presidente della Federazione di Canottaggio, l'attrice Isa Danieli, lo stilista Rocco Barocco, gli antropologi Marino Niola che ha definito il Gambrinus «la bandiera di Napoli che esiste dall'Unità d'Italia» ed Elisabetta Moro, il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, il direttore generale del Comune di Napoli Pasquale Granata,il colonnello Alberto Valent comandante della Scuola Militare Nunziatella, la vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino, il sindaco di Quarto Antonio Sabino, l'imprenditore Giovanni Paone, il produttore Andrea Cannavale, il manager Giancarlo Arra, il commercialista Gianni Lepre, presidente del Premio Oroitaly. Spettacolo musicale con alcuni artisti del That's Napoli Live Show ed esibizione conclusiva del tenore Giuseppe Gambi. «C'è un legame tra i protagonisti custodi di quella napoletanità che hanno saputo diffondere nella loro quotidianità, nell'arte come nella scienza, nello sport come nella cultura. Tanti amici sono idealmente presenti in questo calendario, impossibile inserirli tutti. Il Gambrinus lega e unisce, e lo fa da secoli, ricoprendo anche una funzione sociale. Lo fa per chi ha prestato il volto e ci ha messo il cuore in questo Calendario, lo stesso cuore di chi ogni giorno lavora qui e sente di appartenere alla nostra grande famiglia», spiegano gli imprenditori Arturo e Antonio Sergio e Massimiliano Rosati.



