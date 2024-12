Mare,premiate 2 allieve dell'istituto nautico nel Napoletano

Due borse di studio ad altrettante allieve dell'istituto nautico Cristoforo Colombo di Torre del Greco. È il riconoscimento attribuito loro dalla presidente dell'associazione Monsignor Francesco Sannino, Giovanna Romano, nell'ambito della settima edizione del premio intitolato al compianto prelato, svoltosi al Circolo Nautico di Torre del Greco e il cui titolo, "Le relazioni umane a bordo delle navi", è stato tratto da una pubblicazione di Sannino del 1985 rieditata per l'occasione. "La vita a bordo - ha spiegato Giovanna Romano nel suo intervento - non è fatta solo di rotte, venti e maree ma anche di persone. È un microcosmo, dove collaborazione, rispetto e comunicazione sono essenziali per il successo e il benessere per tutti. Monsignor Sannino è stato un faro di umanità e dedizione e spero che questo riconoscimento ispiri queste ragazze a navigare verso il loro futuro con coraggio e determinazione".

Le ragazze premiate sono Ida Cavallaro (quinta B-Cmn) e Santa Venditto (quinta A Caim-Caie). Presente anche il dirigente scolastico Pasquale Mirone: "Quanto emerso dalla serata sarà sicuramente utile per tutti noi" ha evidenziato.

Molto seguito il dibattito, preceduto dai saluti della consigliera del circolo nautico Anna Martorano, del comandante della Capitaneria di Torre del Greco Leonello Salvatori e del vicesindaco Michele Polese. Gli interventi sono stati dell'ex presidente dell'associazione "Pio Monte dei marinai" Gennaro Malinconico, dell'ex dirigente dell'istituto nautico Lucia Cimmino, del comandante Raffaele Minotauro e della docente esperta in inglese marittimo Rosamaria Paolillo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA