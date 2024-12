Manfredi ai napoletani, auguri per un Natale sereno

"Tanti auguri di buon Natale e di buon anno a Napoli e ai napoletani. Vi auguro di trascorrere delle feste serene, in famiglia, con i vostri cari e i vostri amici. Abbiamo cercato di realizzare un momento di festa che coinvolga tutta la città". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un video messaggio destinato ai napoletani per le festività natalizie. Nel messaggio, il sindaco ricorda i tanti appuntamenti messi in campo dall'amministrazione comunale per il Capodanno, i cui festeggiamenti inizieranno già il 29 dicembre per concludersi il 1 gennaio. "Avremo - dice - quattro giorni di festeggiamenti, di concerti, di socialità. Mi auguro che nella nostra città illuminata dagli alberi di Natale, dalle luminarie e dal nostro presepe napoletano in piazza Municipio ci siano tanta festa, gioia e solidarietà". Manfredi rivolge un pensiero particolare "alle persone più fragili, a chi in questo momento soffre, a chi con il loro lavoro ci aiuta a trascorrere questi momenti di maggiore gioia. La solidarietà è alla base della nostra città e dobbiamo fare in modo che ognuno possa avere un suo momento di festa, di gioia e per questo lavoreremo e lavoriamo tutti insieme". Infine un augurio anche per il nuovo anno: "Un augurio a Napoli per il nuovo anno che consenta a tutti di realizzare i propri sogni soprattutto ai nostri ragazzi, a chi sta costruendo la sua prospettiva di vita. Noi ce la stiamo mettendo tutta e lo stiamo facendo insieme ai tanti che vogliono bene alla nostra città. Ancora da parte mia, con tutto il cuore, i migliori auguri per un Natale sereno e per un anno di gioia, di lavoro, di salute e di serenità con i propri cari e in famiglia".



