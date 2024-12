Eav: Natale e Capodanno treni su Napoli-Sorrento e Cumana

Natale e Capodanno con i treni in servizio lungo la linea Napoli-Sorrento e in Cumana. A farlo sapere è l'Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come il 25 dicembre ed il primo gennaio 2025 "i treni della linea Napoli-Sorrento e quelli della Cumana, effettueranno servizio per l'intera giornata a partire dalle ore 7.30, con una sospensione di due ore dalle 14 alle 16". Su tutte le altre linee invece il servizio avrà inizio sempre alle ore 7.30 ma terminerà alle 14.

Nelle giornate del 24 e del 31 dicembre la circolazione sarà regolare fino alle ore 19 circa, mentre il 26 dicembre il servizio ferroviario inizierà alle ore 8 per proseguire l'intera giornata. I servizi autobus, nelle giornate del 24 e del 31, effettueranno le ultime corse con partenza dai capolinea intorno alle ore 18, mentre a Natale e Capodanno il servizio su gomma terminerà definitivamente alle ore 13.30 ad eccezione delle linee di Procida, Ischia e Sorrento, dove riprenderà alle ore 16 per proseguire per l'intera giornata. Anche le linee Baia-Torregaveta e Miseno-Cuma, dopo l'interruzione delle 13.30, riprenderanno a circolare dalle 16.

Servizio infine regolare, senza interruzioni, dei bus Pompei-Vesuvio e della navetta interna al Porto di Napoli.

Gli orari e le variazioni di tutti i servizi, comprese le modifiche relative ai servizi sostitutivi per le linee Baiano e Piedimonte, sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.





