Carabineri salvano cucciolo in montagna dell'Avellinese

Si era smarrito e girovagava spaventato nel territorio del comune di Lacedonia., in provincia di Avellino. Il cucciolo maltese, di sesso femminile, è stato salvato dai carabinieri forestali che lo hanno intercettato in una zona di montagna. Dopo averlo ristorato, grazie al microchip che indossava, sono risaliti alla proprietaria, una 50enne di Lioni, a cui è stato riconsegnato. La proprietaria, che da qualche giorno non aveva notizie del suo amico a quattro zampe, ha ringraziato i militari per il loro impegno a favore degli animali di affezione.



