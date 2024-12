ANSA-FOCUS/ Natale a teatro, De Martino, Ale e Franz e Colombo

(di Daniela Giammusso) Da Stefano De Martino al debutto di Colombo, passando per Ozpetek e le atmosfere innevate di Anastasia. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone sotto l'albero. Ecco cosa non perdere nei primi giorni di festa.

NAPOLI - Non solo pacchi e successo in tv. Proprio per il giorno del suo onomastico, Stefano De Martino torna in teatro al Politeama con il suo "quasi-one man show", Meglio Stasera, scritto a quattro mani con Riccardo Cassini, che ne firma anche la regia. Due ore di spettacolo in cui, accompagnato dalla Disperata Erotica Band, De Martino racconta si racconta nelle sue tante vite, dall'infanzia in un paesino della Campania al lavoro di fruttivendolo poi di ballerino e infine di intrattenitore a tutto campo. Dal 26 a 29 dicembre.

ROMA - All'Ambra Jovinelli è di scena Perfetti sconosciuti, adattamento del film cult di Paolo Genovese (che firma qui la sua prima regia teatrale) interpretato per l'occasione da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Una commedia sull'amicizia, sull'amore e sul tradimento, che parte con una cena tra amici e una sfida: rendere pubblico il proprio cellulare per tutta la serata. Dal 26 dicembre al 6 gennaio.

MILANO - Sotto l'albero degli Arcimboldi arriva, in prima assoluta per l'Italia e nel pieno di una tournée mondiale, Anastasia - Il musical, lo spettacolo con libretto di Terrence McNally e le musiche di Stephen Flaherty ispirato al film che valse l'Oscar a Ingrid Bergman nel 1957 e al cartone d'animazione della Fox. Ambientata nell'epoca della Russia imperiale, con la regia di Federico Bellone, la storia racconta gli intrighi politici e il mistero intorno ad Anastasia, la presunta unica sopravvissuta della famiglia Romanov, tra i fasti della corte zarista e la vivace Parigi anni Venti. Dal 25 dicembre al 14 gennaio.

MILANO - Puntuali, proprio come il Natale, Ale e Franz tornano al Lirico con un titolo che è già un annuncio: Il nuovo spettacolo di Natale 2024. Uno show pensato, creato e nato apposta per Milano, con tanto di band e le incursioni di un ospite d'eccezione come Paolo Rossi. Dal 23 dicembre all'11 gennaio.

TORINO - Dopo cinque anni di sold-out in Inghilterra, America e Francia, arriva per la prima volta a teatro in Italia Il tenente Colombo. Analisi di un omicidio, lo spettacolo con il detective che rese star Peter Falk. Scritta dagli autori originali della serie, Richard Levison & William Link, che per il protagonista si ispirarono al detective Porfiry Petrovitch di Delitto e Castigo di Dostoevski, la commedia debutta al Gioiello con Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e Nini Salerno, per la regia di Marcello Cotugno. Dal 26 dicembre all'1 gennaio.

GENOVA - Ugo Dighero al Gustavo Modena si trasforma in Arpagone, ovvero L'avaro di Molière, nella versione diretta da Luigi Saravo. In scena, l'epico scontro tra sentimenti e soldi, con il protagonista disposto a sacrificare la felicità dei figli pur di non fornire loro una dote e anzi acquisire nuove ricchezze attraverso i loro matrimoni. Dal 27 dicembre al 6 gennaio.

FIRENZE - Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto. Ferzan Ozpetek torna alla Pergola con l'adattamento di Magnifica presenza, lo spettacolo tratto dal suo film del 2012. Al cinema era Elio Germano a interpretare Pietro, giovane con l'ambizione di diventare attore che si ritrova ad abitare una casa popolata di strane presenze. A teatro, protagonisti sono Serra Yilmaz, Tosca D'Aquino, Erik Tonelli. Dal 27 dicembre al 3 gennaio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA