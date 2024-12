Alla regista Maura Delpero il 'Capri-Lina Wertmüller Award'

Maura Delpero nel mito di Lina Wertmüller: alla regista di 'Vermiglio', film in corsa per Golden Globes e Oscar 2025, la 29esima edizione di Capri, Hollywood (26 dicembre-2 gennaio) ha assegnato il premio intitolato alla memoria della sua leggendaria presidentessa, sostenitrice sin dagli esordi della manifestazione fondata da Pascal Vicedomini, ponte tra cinema italiano e industria americana. "Wertmüller è stata la prima donna candidata all'Oscar come regista, nel 1977 per Pasqualino Settebellezze (anche per miglior sceneggiatura originale, ndr), celebrata con una statuetta alla carriera e la stella sulla Walk of fame - ricorda Franco Nero, presidente onorario della manifestazione insieme a Tony Renis - questo premio vuole sottolineare soprattutto la grande originalità e forza del cinema della Delpero, ed è un riconoscimento per lo straordinario cammino". The International film festival è organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi), Regione Campania. in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova. Sull'isola sarà premiata l'attrice protagonista Martina Scrinzi. Sabato 28 dicembre al Centro Congressi (ore 22.00) in programma la proiezione speciale per la platea internazionale del candidato italiano agli Oscar (produzione Cinedora-Rai Cinema, Charades, Versus, distribuzione Lucky Red), al centro della storia una famiglia di Vermiglio, paesino trentino, nel 1944.

Già Leone d'Argento a Venezia, il film della Delpero, attualmente impegnata nella campagna di promozione americana, è entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali: prossima tappa verso la notte degli Oscar del 2 marzo sarà l'annuncio delle nomination, il 17 gennaio. Il premio Capri-Lina Wertmüller (scomparsa il 9 dicembre del 2021) è stato creato nel 2023, anche per attribuire una sempre più forte connotazione 'femminile' alla kermesse di fine anno che apre la stagione degli awards internazionali. La prima edizione ha premiato Greta Gerwig, regista di 'Barbie' e Micaela Ramazzotti, per l' esordio con 'Felicità'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA