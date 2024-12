Una struttura per la vita autonoma di sei persone con disabilità

Una nuova struttura, realizzata a Napoli grazie ai fondi del Pnrr (Missione 5) sarà dedicata alla vita indipendente di sei persone con disabilità.L'assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese, ha visitato oggi l'immobile, nel quale sono stati investiti quattrocentomila euro per la ristrutturazione, con abbattimento delle barriere architettoniche, l'arredamento e l'installazione di impianti di domotica che consentiranno alle persone con disabilità di vivere in piena autonomia in questa nuova casa.

Si tratta della prima struttura a Napoli pensata appositamente per persone con disabilità, e rientra in una visione di accoglienza e inclusione che l'Assessorato alle Politiche Sociali sta promuovendo da subito, rispondendo alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

L'immobile comprende una sala comune con spazio cucina, tre camere da letto doppie e due bagni, e rispetta pienamente le linee guida del catalogo regionale dei servizi. Il progetto è stato realizzato in via Brigata Bologna, nel quartiere di Fuorigrotta, ed ha visto il recupero totale di un bene di proprietà dell'Amministrazione comunale.La struttura è stata già affidata agli enti del Terzo Settore, che hanno collaborato in sinergia con l'Assessorato nell'ambito di un progetto di coprogettazione, e sarà inaugurata a breve dal Sindaco Gaetano Manfredi.

"Un progetto di vita indipendente - ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese - è fondamentale per garantire alle persone con disabilità l'opportunità di autodeterminarsi e vivere una vita dignitosa e soddisfacente, in cui possano scegliere come abitare, lavorare e partecipare alla comunità. La realizzazione di strutture come questa rappresenta un passo concreto verso un modello di società più inclusivo, in cui i diritti e i bisogni delle persone con disabilità siano pienamente riconosciuti e rispettati.

Per me è un bellissimo regalo di natale".



