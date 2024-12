Torre del Greco, cambiano nome gli svincoli sulla Napoli-Salerno

La società che gestisce il tratto autostradale che comprende la città di Torre del Greco ha accolto la richiesta dell'amministrazione comunale: Torre del Greco avrà d'ora in avanti due uscite. Si tratta di Torre del Greco Nord e Torre del Greco Sud, così come indicato dalla nuova cartellonistica che la società che si occupa della Napoli-Salerno ha iniziato ad apporre.

Nei mesi scorsi il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici, Michele Polese, avevano infatti scritto ai responsabili della società "Salerno Pompei Napoli spa" e alla direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo che fossero riviste le segnaletiche presenti lungo l'autostrada. L'obiettivo era procedere alla modifica della cartellonistica presente in autostrada, in modo che l'attuale svincolo di Torre Annunziata Nord fosse anche denominato Torre del Greco Sud, mentre per le indicazioni relative all'attuale svincolo di Torre del Greco, fosse stabilita la denominazione Torre del Greco Nord: "Siamo contenti che questo nostro proposito sia stato accolto - afferma il primo cittadino - anche perché sono tanti i residenti nella nostra città che utilizzano quella che ora è a tutti gli effetti la nostra uscita Sud". "A breve - aggiunge il vicesindaco - sarà completata l'apposizione di tutta la cartellonistica, anche con la scritta che riporterà la dicitura 'Vesuvio-Cratere' all'uscita di Torre del Greco Nord".





