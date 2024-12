Torna Circo Togni, si vedrà doppio con spettacoli contemporanei

Torna il grande circo Togni a Napoli con oltre 12 attrazioni tutte inedite e il laboratorio dei sorrisi per i bimbi diversamente abili e i bimbi delle case famiglia.

Vinicio Togni, figlio di Lidia e direttore artistico della produzione, allestisce in esclusiva per il pubblico napoletano performance innovative in occasione delle prossime festività natalizie. Il Circo Lidia Togni sarà, infatti, a Napoli Fuorigrotta, viale Giochi del Mediterraneo (angolo via Nuova Agnano) dal 21 dicembre al 10 febbraio. Addestratore di fama internazionale, premiato anche dalla principessa Stephanie di Monaco, Vinicio porterà a Napoli le rarissime tigri bianche e la danza equestre, un'attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo. Quello che non cambia è la nostra dedizione al sociale e alla solidarietà. Inoltre quest' anno sessioni interattive di apertura del circo al pubblico di adulti e bambini che vogliono prendersi cura e avvicinarsi agli animali con la possibilità di alimentarli e di incontri ravvicinati" spiega Vinicio Togni.

Quest'anno il circo ci vede doppio con spettacoli negli spettacoli: le esibizioni saranno contemporanee per stupire ed emozionare ancora di più il pubblico. Tra le novità gli spettacoli educativi e interattivi, il programma di adozione degli animali che consente ai bambini e alle persone con disabilità di prendersi cura di un animale che sarà così di supporto alle terapie. E ancora un allestimento inedito con momenti di thrilling con "Il tempio di Indiana Jones con rettili di ogni tipo che emergono da mummie e sarcofagi e camminano su un addestratore e ancora la giocoliera antipodista, una vera e propria calciatrice a testa in giù e l' unicorno: un cavallo danzante dotato di un magico unicorno pronto a lasciarsi fotografare con i bimbi. Adrenalina con le moto freestyle per la prima volta in Italia e acrobatiche e si sperimenta con esibizioni a ritmo di musica napoletana Principesse per un giorno con l'Unicorno Cortes un cavallo speciale che balla guidato da Vinicio. E ancora acrobati autopropulsivi come uomini missili.

Tutti gli spettacoli saranno accompagnati da una violinista che suonerà live Tornano anche i pinguini con l'immancabile Diego nato l'anno scorso proprio a Napoli che compie un anno e ritorna quindi nella sua città natale.

E ancora campagna antiviolenza con spettacoli di magia al femminile in cui sono gli uomini a sparire. Lo spettacolo di illusionismo è tenuto da Giorgia Togni che ha vinto quest'anno un bronzo all' Italian Circus Talent Festival Anche quest' anno corsi per i volontari della Croce Rossa che saranno clown nelle corsie degli ospedali, spettacoli gratuiti per le associazioni del terzo settore. Le cinghie acrobatiche disegnano scenografie nell'aria e clown intrattengono con intermezzi comici



