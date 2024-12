Porto, gruppo 'Capri ai Capresi' annuncia iniziative legali

"Colpo di mano del sindaco e della maggioranza! Il giorno 19 dicembre 2024 è stato convocato il Consiglio Comunale di Capri in seduta straordinaria con all'ordine del giorno: "Approvazione del Contratto di Servizio per l'affidamento "in house" della gestione del Porto Turistico di Capri". Il Contratto di Servizio, già approvato dalla precedente Amministrazione e con il voto unanime e favorevole della minoranza nel Consiglio Comunale del 28 dicembre 2023, è stato stravolto e poi approvato dalla nuova amministrazione comunale". Così in una nota diffusa dal gruppo consiliare 'Capri ai Capresi'.

"Il Porto Turistico di Capri diventerà un lussuoso parcheggio privato ad uso esclusivo di pochi. Nessuna speranza per coloro i quali pur disponendo di una propria barca, potranno chiedere un ormeggio con contratto annuale.

Nessuna speranza per tutti coloro che intendono soggiornare a Capri, con proprie barche, in quanto nessun ormeggio con il nuovo piano, sarà più disponibile.

Le modifiche attuate non prevedono, come previsto dalle leggi vigenti, azzeramento di tutti i contratti al 31 dicembre 2024 ed apertura a nuove domande", aggiunge la nota.

"Come già annunciato, il Gruppo di minoranza 'CAPRI AI CAPRESI', procederà, dopo attenta verifica da parte di propri consulenti legali, ad inoltrare ricorso al TAR, denuncia penale del Sindaco e della sua stessa maggioranza alla Procura della Repubblica, nonché denuncia alla Corte dei Conti, ANAC ed Antitrust", conclude la nota.



