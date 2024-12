Piantedosi, a Caivano reati in calo del 17% nel 2024

Reati in calo di circa il 20% a Caivano. Numeri che ne fanno "un modello da esportare anche nel resto del Paese". È il bilancio di fine anno stilato dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi giunto nel Comune a nord di Napoli per prendere parte a un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.

"Il grande compiacimento - ha detto il ministro - è vedere che quando lasceremo la gestione straordinaria del Comune di Caivano, lasceremo in dote un rafforzamento della capacità amministrativa del Comune perché sono state già assunte ventiquattro persone, di cui sedici hanno già preso servizio.

Abbiamo rinforzato gli organici delle forze di polizia dei presidi che sono presenti qui tra Caivano ed Afragola di almeno un terzo. I risultati si vedono perché qui - ha proseguito - non so se sia chiaro a tutti, quest'anno lo chiudiamo con un calo della delittuosità e delle statistiche che riguardano la commissione di reati che complessivamente sfiora il 20%, andando oltre il 17%".

"In alcuni reati - ha precisato il ministro - come quelli di droga, le rapine, e nei reati particolarmente tipici, ci sono delle punte di calo fino al 40% quest'anno a Caivano, in assoluta specificità e straordinarietà rispetto al dato nazionale. Quindi questo ci conforta, vuol dire che l'azione intrapresa è quella giusta, dobbiamo proseguire, è un modello che cercheremo come è stato detto e come già sapete, di esportare. Faremo di Caivano anche un'esperienza da esportare.

Su questo - ha rimarcato il titolare del Viminale - siamo d'accordo anche col sindaco Manfredi, cioè fare in modo che quando finirà questa esperienza possa essere messa a disposizione un po' di tutti i Comuni anche quelli del Nord, del Centro, del Sud Italia che soffrono a volte di problemi come quelli che si erano concentrati qui nell'area di Caivano.

Insomma il nostro lavoro continua e siamo molto contenti, fiduciosi".



