Piantedosi a Caivano, protesta contro abbattimento case abusive

Momenti di tensione a Caivano dove una donna al volante di una Wolkswagen ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine che stava controllando la protesta di una decina di manifestanti, in piazza contro gli abbattimenti di alcune case giudicate abusive in programma la prossima settimana nel Comune alle porte di Napoli. Un agente di polizia è prontamente intervenuto incuneandosi nell'abitacolo attraverso il finestrino bloccando la donna e facendola uscire dall'auto. Nessuno ha riportato danni. La signora ha continuato a dare in escandescenze sedendosi sul selciato. In Comune, a poche decine di metri, è in corso il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal ministro Piantedosi.

I manifestanti, cartelli in mano, tra loro anche alcune donne di una certa età, stavano protestando all'esterno del Comune contro l'abbattimento delle loro case giudicate abusive. I manifestanti aderiscono all'associazione popolare "Casa mia" Sui cartelli la scritta "Piantedosi ferma le ruspe". E anche "Abbattere non è giustizia sociale ma massacro sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA