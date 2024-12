Napoli rende omaggio a Tullio Pironti,editore e figura di spicco

E' stata scoperta questa mattina in Piazza Dante 31, a Napoli, nei pressi della sua storica Libreria, alla presenza del vice sindaco con delega alla Toponomastica Laura Lieto, una targa in memoria dell'editore e libraio napoletano Tullio Pironti, scomparso il 15 settembre del 2021.

La proposta, del presidente della Commissione Infrastutture, Mobilità e Protezione Civile Gaetano Simeone, era stata approvata dalla commissione Toponomastica nel giugno 2023 con la deroga, normalmente prevista, del trascorrere di almeno 10 anni dal decesso della persona data "l'importanza dell'editore e della sua memoria".

L'iniziativa vuole rendere omaggio a una figura fondamentale per la cultura napoletana. Tullio Pironti è stato molto più di un editore. La sua libreria in Piazza Dante è stata per decenni un punto di riferimento per intellettuali, scrittori e semplici appassionati di libri. Con la sua passione e la sua competenza, ha contribuito a diffondere la cultura e a sostenere giovani autori. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama culturale napoletano.

La targa, collocata all'ingresso dell'Arco di Port'Alba, dove aveva sede la storica libreria Pironti, ricorderà per sempre il suo prezioso contributo alla cultura della nostra città.

Il vicesindaco Laura Lieto ha detto: "Il luogo dei libri riconosce, testimonia ed esprime un tributo alla memoria di Tullio Pironti che di questo luogo è stato l'anima oltre ad essere stato un grande editore napoletano. Una storia che comincia negli anni '70, andata avanti attraverso titoli ed autori molto importanti da lui pubblicati. Port'Alba è un luogo di grande rigenerazione della nostra città per cui non poteva esserci occasione migliore di questa per segnalare sottolineare l'importante di questo luogo per la nostra città".

Gaetano Simeone ha aggiunto: "Quello di stamattina per me è un atto dovuto, un attestato di stima e gratitudine a un uomo che ha dato tanto alla nostra città. Tullio Pironti era uno di quei napoletani di qualità di cui essere orgogliosi. Sono felice di essere stato il promotore di questo piccolo gesto per ricordare le cose che ha fatto per la nostra città e per il mondo dei libri e della cultura in generale".



