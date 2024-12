Musica: doppio appuntamento con l'associazione Discantus

Questo fine settimana doppio appuntamento a Napoli con l'associazione Discantus. Domani, 21 dicembre (alle 19.30), ultimo appuntamento del 2024 con Forcella in Musica! "Si chiude l'anno in bellezza - annunciano gli organizzatori - con il concerto Luce per l'anima che vedrà protagonisti il Coro Universitario 'Joseph Grima' e l'Orchestra Discantus, diretti da Luigi Grima. Un racconto musicale, si afferma, "attraverso brani che illuminano lo spirito e intrecciano tradizioni diverse, celebrando la gioia, la speranza e la riflessione proprie di questo periodo dell'anno".

Appuntamento nella Chiesa di San Giorgio Maggiore in Via Duomo.

Domenica 22 dicembre, alle 19, nella Chiesa di San Gioacchino in via Orazio, si replica con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno della "Comunità delle Genti', gestita dalla cooperativa Accoglienza Vincenziana e la Fondazione 'Ritiro di Santa Maria del Gran Trionfo', presieduta da Padre Salvatore Farì.

E' possibile devolvere un contributo di solidarietà a sostegno delle attività di supporto alle persone senza fissa dimora con un contributo libero da versare su IBAN: IT61H0501803400000011160033 intestato a Accoglienza Vincenziana.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, senza obbligo di prenotazione.



