"Moscati" Avellino, Stroke Unit si conferma eccellenza

La Stroke Unit dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino si aggiudica per il secondo trimestre consecutivo il prestigioso riconoscimento internazionale "Angel Awards" confermandosi tra le strutture di eccellenza nel trattamento dell'ictus ischemico acuto nel pià breve tempo possibile. In media ogni trenta minuti un pazient colpito da ictus muore o riporta una invalidità permanente per il solo fatto di essere ricoverato presso un ospedale3 non attrezzato a gestire questo tipo di emergenza. "Per ottenere il riconoscimento -spiega Florindo d'Onofrio, responsabile della Stroke Unit- è necessario avere il 75 per cento dei pazienti trattati entro sessanta minuti dall'ingresso in ospedale e oltre la metà di questi entro i 45 minuti: tra i primi in Italia abbiamo sperimentato la possibilità di far giungere direttamente il paziente in sala Tac senza farlo passare per il Pronto Soccorso, riuscendo a concludere il trattamento dopo solo dieci minuti dall'ingresso in ospedale". Soddisfazione viene espressa dal Dg, Renato Pizzuti: "Il riconoscimento è l'ennesima conferma dell'altissimo livello di qualità ed efficienza raggiunto: Gli "Angel Award" premiamo il nostro lavoro di squadra".



