Marchesa al tempio di Pomona

L'antico spazio dedicato alla dea romana dei frutti ospita una nuova stagione di Marchesa: tre giorni, da oggi, venerdì 20 a domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 21 al tempio di Pomona (via Roberto il Guiscardo) di design, artigianato e vintage.

Tra le maestose e regali colonne romaniche che trasudano di storia l'occhio della creatività, ideato da Francesca Matera e Adriana Sannini, con il supporto di Francesca Memoli, si rinnova, come per ogni edizione, l'happening dedicato alla ricerca del bello e del sostenibile.

Oltre 40 creatori da tutta Italia approdano a Salerno per mettere in vetrina cose, oggetti, accessori, elementi e complementi indispensabili, ma soprattutto idee che sicuramente risolveranno il problema cadeau natalizio chic e originale per tutti gli avventori.

Marchesa ormai da anni si distingue e si stacca dal contesto, infondendo, tra stand, musica e aree relax e opifici dove gli oggetti prendono forma, un tocco cool fuori dal comune con la sua proposta di accessori artigianali di altissimo valore, gioielli vintage, borse, modernariato e articoli di design, ceramiche preziose e complementi d'arredo. Confermata ancora una volta la mission: radunare un pubblico eclettico e trasversale.

«Marchesa è sempre un'esperienza diversa. Ancora una volta nel centro storico con il nostro tocco speciale e con l'obiettivo di creare ispirazione e stimolare la creatività. Per noi un appuntamento irrinunciabile da offrire alla città. Lo facciamo con stile, tra passato e futuro, in uno spazio bellissimo come il Tempio di Pomona. Un evento che mette al centro la creatività senza dimenticare il piacere dello svago», dice il team tutto al femminile.

L'entrata è libera come sempre e tutti avranno la possibilità di fare un giro in questa location unica. il Tempio di Pomona di epoca romana risale al 499, quando la città di Salerno ricevette il titolo di "Collegio degli Augustali".

Marchesa, arena dello shopping intelligente, luogo dell'intrattenimento e spazio dell'inventiva: le arti decorative fanno da sfondo all'evento che si ripete ogni volta con uno spirito nuovo. E per chi non volesse acquistare ma solo sbirciare, potrà trattenersi anche per un aperitivo, una tisana o partecipare attivamente ai laboratori creativi anche formato baby.

L'ingresso, consentito dalle 10 alle 21, è gratuito.



