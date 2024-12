Manfredi, in 3 anni ridotto debito di oltre 1 miliardo

"In tre anni abbiamo ridotto il debito di 1 miliardo e 100 milioni di euro e questo ci consente di fare più assunzioni e stiamo cercando di migliorare i servizi. Abbiamo messo in campo un percorso molto positivo che è stato approvato dagli organi di controllo". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, oggi su Radio Marte, parlando della situazione economica finanziaria del Comune.

Il sindaco ha sottolineato che in questo percorso di risanamento "non abbiamo sacrificato i servizi perché anzi Napoli deve avere più servizi. Inoltre abbiamo pagato le imprese che attendevano di essere pagate dall'amministrazione comunale e stiamo lavorando molto affinché tutti paghino le tasse perché l'evasione era ed è ancora alta".



