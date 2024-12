Questa notte alle 3.20 i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Circumvallazione esterna a Qualiano per un incendio in una concessionaria di auto.

4 le auto in esposizione, distrutte dalle fiamme. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si escluderebbe, secondo i Carabinieri, la pista dolosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA