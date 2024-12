Il Cafè chantant Rebelle di Lara Sansone debutta al Sannazaro

Il Cafè chantant Rebelle di e con Lara Sansone debutta oggi nel Teatro Sannazar di Napoli dove sarà in scena fino a domenica 12 gennaio. In scena con la Sansone ci sono Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Antonio Marino, Tony Guido, Mario Andrisani e con il balletto e l'orchestra del Cafè Chantant.

"Puntuale come ogni anno - dice Lara Sansone - ritorna il Cafè Chantant. Più che uno spettacolo, un format, che riassume la voglia di vivere e di ospitare della nostra gente. E' come se Napoli aprisse i suoi salotti per accogliere spettatori di ogni nazionalità e ceto sociale. Ed è ogni anno una conquista ed una conferma allo stesso tempo. Trent'anni fa il primo successo, il debutto di questo format incredibile. Oggi la gente ci aspetta, e questo merita di essere raccontato, perché è anche il racconto di una città che parte dalle proprie origini e le declina in modo originale per essere al passo con i tempi, la cultura tradizionale che muove verso il nuovo. La sciantosa di turno, diventa un'amica, una parente o forse uno specchio in cui si riflettono ambizioni, fragilità e quella sana voglia di travestirsi da dive/i, a testimonianza che l'epoca del divertimento non passa mai".

Le scene sono di Francesca Mercurio, Michele Gigi, mentre le musiche e la direzione d'orchestra portano la firma di Ettore Gatta. Le coreografie sono a cura di Alessandro Di Napoli. I costumi sono creazioni di Romeo Gigli e Mariano Ranno mentre le coreografie sono firmate da Alessandro Di Napoli. Il disegno luci è ideato da Luigi Della Monica e l'organizzazione è di Salvatore Vanorio.

Una produzione Tradizione e Turismo - Centro di produzione teatrale-Teatro Sannazaro.

"Una magia - conclude la Sansone - che avviene solo da noi…quando si apre il sipario e si diventa centrali nell'azione scenica, protagonisti della serata, speciali, unici, come unico è il nostro modo di fare teatro".





