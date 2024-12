Ex ministro greco, Napoli? Giudizio ok, c'è comunanza di culture

"C'è una comunanza di anime, di culture fra Grecia e Napoli e poi lo sport è il miglior veicolo per unire mondi diversi ma che si ritrovano accomunati sotto la sua bandiera". Così Ioanna Dretta, presidente Marketing Grecia ed ex ministro del Turismo nel 2023, intervenendo alla presentazione del progetto "Eterna Neapolis" oggi nel Museo Archeologico Nazionale, realizzato da un pool di imprese, con istituzioni culturali e sportive, capitanate dal Napoli Basket, presieduto da Federico Grassi, nato per celebrare i 2.500 anni della città. Ma la reputazione di Napoli - le è stato chiesto - qual è? "La considerazione è alta - ha risposto - potrebbe essere diversa, differente ma non peggiore. In ogni caso positiva. E' molto 'vicina' alla Grecia, un legame ancora più forte anche per via della fondazione di Napoli, ma in generale tutto il Sud Italia è sentito molto vicino. Il Nord dell'Italia è più vicino alla Germania, lontano da noi".

La presentazione ha illustrato le iniziative che prendono il via domani. E domenica ci sarà anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in occasione della partita fra Napoli Basket e Scafati nella quale i cestisti partenopei indosseranno la divisa creata ad hoc da Alessandro Lista, studente dell'Accademia di Belle Arti, nell'ambito delle celebrazioni per i 2.500 anni dalla fondazione della città. Il programma di 'Eterna Neapolis' è stato illustrato da Andrea Di Nino, responsabile area marketing del club e da Enrica D'Aguanno, coordinatrice del Dipartimento di Progettazione Artistica per l'Impresa dell'Accademia di Belle Arti.

Al termine della conferenza stampa è stata aperta la mostra TIME OUT realizzata dagli studenti dell'Accademia con tutti i bozzetti finalisti al contest. Il back stage e lo sviluppo del progetto diventerà una docu-clip realizzata da USB, la web Company (rappresentata in sala da Mario Parrella) che con Squisito Eventi (presenti Raffaele Biglietto e Gianluca Pirro, promotori, fra le altre manifestazioni, di TuttoPizza) e Givova (c'era il direttore marketing, Gennaro Cozzolino), compone il gruppo di società che hanno dato vita all'iniziativa. Raffaele Biglietto ha evidenziato il valore identitario della cultura della pizza e dell'ospitalità legandolo nel contesto generale delle celebrazioni per i 2.500 anni di Napoli.

Al tavolo dei lavori anche Alessandro dalla Salda, ad del Napoli Basket, Ilias Tzempetonidis, coordinatore Area Artistica e Casting Director del Teatro San Carlo; ha concluso l'incontro il sindaco Gaetano Manfredi.



