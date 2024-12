De Luca, impugnerò sentenza, io condannato per efficienza

"Rivendico pienamente e con orgoglio le decisioni assunte a tutela della salute dei miei concittadini, ricordando che la Campania è la Regione che ha avuto il numero più basso di decessi per Covid in relazione alla popolazione. E questo anche grazie al fatto di esserci assunti la responsabilità di decisioni anticipando spesso il Governo nazionale. Ovviamente, la sentenza sarà immediatamente impugnata. Non vorrei dover rispondere del reato di efficienza": così il governatore campano Vincenzo De Luca commenta la condanna della Corte dei Conti per le card anti Covid.

"Apprendo della sentenza della Corte dei Conti, depositata questa mattina, con riferimento all'acquisto nel periodo Covid - un anno prima delle green card nazionali - di green card destinate alle certificazioni vaccinali ma anche ad usufruire di tutti gli altri servizi regionali. La Corte dei Conti ha ritenuto esenti da responsabilità tutte le strutture amministrative regionali, ma ha ritenuto il presidente della Giunta regionale responsabile di un danno erariale di circa 600mila euro", ricorda De Luca.



