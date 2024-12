A Benevento svaligiata casa ex parlamentare Carmine Nardone

Ladri in azione alle porte di Benevento dove le abitazioni continuano ad essere "visitate" dai banditi durante la notte.

L'ultima casa, solo in ordine cronologico, è quella dell'ex parlamentare Carmine Nardone, che è stato per anni anche presidente della Provincia di Benevento.

"Hanno portato via tutto - commenta Nardone, fondatore di 'Futuridea' - e rubato ricordi affettivi importanti della mia famiglia. Ma la cosa che più mi fa male è che hanno preso le mie medaglie da parlamentare e tantissimi oggetti delle mie visite istituzionali negli Stati Uniti d'America".

Nell'esprimere solidarietà alle forze dell'ordine per il loro lavoro, Nardone conclude dicendo che "servono però nuove strategie per fronteggiare questi reati predatori".



