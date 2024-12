"Uonderbois" a Napoli sul grande schermo per 500 studenti

Più di 500 i ragazzi presenti all'evento speciale "Uonderbois" organizzato dalla Film Commission Regione Campania, che si è tenuto oggi al The Space Cinema di Napoli. Una giornata dedicata alla serie originale italiana, composta da sei puntate disponibili su Disney+, che, tra la proiezione sul grande schermo del primo di essi e l'incontro in sala con una parte del cast, ha offerto ai giovani studenti napoletani un incontro con i misteri e le leggende underground di una Napoli segreta, colorata, sorprendente e, in parte, a loro sconosciuta.

All'incontro, moderato da Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania, hanno preso parte Lucia Fortini, assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili della Regione, il regista Giorgio Romano, lo sceneggiatore Gabriele Galli, gli attori Giovanni Esposito e Ivana Lotito e i 5 "Uonderbois" (i giovani attori Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello e Gennaro Filippone). Tutti chiamati a rispondere alle domande dei ragazzi presenti in sala sui tanti temi, dai valori dell'amicizia, al ruolo della famiglia, all'inclusione sociale, stimolati dalla visione del primo episodio.

"Un'occasione preziosa - sottolinea l'assessore Lucia Fortini - che ha consentito ai ragazzi di riflettere ed appassionarsi a tematiche importanti che appartengono al presente di ognuno di noi, offrendo loro, inoltre, un'opportunità di conoscenza del patrimonio ambientale, storico e culturale della nostra città e della intera regione attraverso le immagini filmate nelle location in cui è ambientata la serie".

Prodotta da Lotus Production, una società di Leone Film Group, con la collaborazione della Film Commission Regione Campania, per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, "Uonderbois" è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio (anche produttore esecutivo), Gabriele Galli e Giorgio Romano. Oltre ai presenti in sala a Napoli, completano il cast Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Giordana Marengo, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Denise Capezza, Vincenzo Pirozzi, Marco Mario De Notaris, Antonio Grosso, Daniele Vicorito, Biagio Musella con la partecipazione di Nino D'Angelo.



