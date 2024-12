Uccisa e poi bruciata, il compagno resta in carcere

Il gip di Vallo della Lucania ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per il 62enne tedesco Kai Dausel, accusato dell'omicidio aggravato e della distruzione del cadavere della compagna Silvia Nowak, di 53 anni.

Nel corso dell'udienza di convalida l'uomo, secondo quanto si è appreso, avrebbe ribadito la sua estraneità ai fatti, ma secondo la Procura di Vallo della Lucania, che coordina le indagini dei carabinieri, è stato lui, il 18 ottobre scorso, a Ogliastro Marina, una frazione di Castellabbate, a uccidere Silvia in un bosco confinante con la sua proprietà, "colpendola reiteratamente con un corpo contundente e tagliente e distruggendone parzialmente il cadavere con il fuoco".

Per gli investigatori, dopo l'omicidio, Dausel avrebbe simulato la scomparsa della donna, il cui cadavere è stato trovato tre giorni dopo. Fu proprio lui a denunciare la scomparsa della compagna, con cui aveva deciso di trasferirsi dalla Germania per vivere in Italia.

Tra gli elementi a sostegno dell'accusa i filmati delle telecamere di sorveglianza, che riprendono l'uomo uscire dalla villetta di Ogliastro Marina in un orario compatibile con quello dell'uccisione della compagna e l'audio di urla di donna poco dopo l'uscita di Dausel.



