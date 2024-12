Sindaco Pozzuoli, presto al via lavori case danneggiate

"Il decreto è stato bollinato dal Mef, con 50 milioni per ripristinare gli edifici che hanno subito danni dopo il sisma del 20 maggio. Per il 2024 sono stanziati già i primi 20 milioni di euro, 15 milioni per il 2025 e 15 milioni per il 2026". Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni a margine dell'inizio dei lavori in due scuole a rischio per il bradisismo, commentando la situazione dei 1500 sfollati nei Campi Flegrei dopo i mesi di forti scosse.

"I primi 20 milioni - ha aggiunto Manzoni - sono stati, dopo una riunione in Regione Campania con i comuni interessati, ripartiti in 19 milioni e 400mila euro per Pozzuoli e 660mila euro per Bacoli. Napoli non ha avuto ordinanze di sgombero e non riceverà risorse. Ora stiamo aspettando che arrivi presto il decreto con le linee guida, in modo da poter garantire alle persone di fare i lavori e rientrare".

Commentando l'avvio dei lavorinealle scuole, il sindaco Manzoni ha sottolineato che "stiamo dando un segnale di concretezza del fare, non perdiamo tempo su una vicenda che da un anno tiene sotto stress la popolazione. Io oggi sono orgoglioso che si parte dal cantiere di scuola simbolo per Pozzuoli e assicuriamo il diritto allo studio. Oggi tutte le scuole funzionano, è stata evitata la dad e ciò ci rende orgogliosi".



