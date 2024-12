Pompei accoglie Natale con la VII Stagione Concertistica Artemus

Pompei accoglie il Natale con la VII Stagione Concertistica Artemus che si terrà nel Teatro Di Costanzo Mattiello. La rassegna musicale, organizzata con il patrocinio della Città di Pompei dall'Accademia Musicale Artemus, propone un programma di sei concerti che si susseguiranno dal 23 dicembre al 17 maggio. Ad aprire la stagione sarà il Concerto di Natale, previsto per lunedì 23 dicembre alle 20. L'Orchestra, con la direzione del maestro Alfonso Todisco, eseguirà musiche di Corelli, Mozart e Verdi, oltre a canti tradizionali natalizi. Per questa occasione si esibirà la soprano Leona Peleskova. Originaria di Praga, ha conseguito il diploma in canto nel Conservatorio della sua città natale, fanno sapere gli organizzatori in una nota, "e si è laureata con il massimo dei voti in canto, pianoforte e storia della musica all'Accademia di Belle Arti di Praga. Dopo essersi perfezionata all'Accademia Teatro alla Scala con la guida del mezzosoprano Bianca Maria Casoni, ha intrapreso una brillante carriera in Italia". Ha collaborato con diverse orchestre tra cui l'Orchestra Verdi di Milano e la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, e si è esibita in alcuni dei principali teatri europei come La Fenice di Venezia, il Teatro Carlo Felice di Genova e l'Opera di Stato di Praga. Il suo repertorio spazia dall'opera al lied, con interpretazioni in lingua italiana, ceca, francese, tedesca e russa.

Il cartellone della VII Stagione Concertistica Artemus proseguirà nella primavera 2025 con altri cinque appuntamenti.

Il primo marzo, con "La Grande Opera Italiana", l'Orchestra Artemus, offrirà un concerto dedicato al patrimonio culturale dell'umanità. Il 16 marzo, l'evento "Canti di Luce" porterà sul palco il Coro danese Sankt Annae, con musiche di Birds, Jeppepsen, Rossini e Verdi. Il 18 aprile, il Concerto di Pasqua presenterà musiche di Vivaldi, Pergolesi e Scarlatti, con l'esecuzione dell'Orchestra Artemus. Il 4 maggio "Il Genio di Mozart" vedrà protagonista l'Orchestra Artemus insieme col solista Enrico Cavaliere, "tra i violinisti emergenti più interessanti della sua generazione, con un programma interamente dedicato al genio di Salisburgo" si evidenzia ancora. La stagione si concluderà il 17 maggio con "La Serva Padrona", un intermezzo buffo in due parti con libretto di Federico e musiche di Pergolesi, sempre interpretato dall'Orchestra Artemus.

La VII Stagione Concertistica Artemus, si mette in rilievo nella nota, "rappresenta un evento di grande rilevanza culturale e musicale per la città di Pompei, capace di unire tradizione e talento internazionale. L'ingresso agli eventi è gratuito, con possibilità di prenotazione attraverso il sito ufficiale www.artemus.it.

Si tratta di un cartellone che, nonostante lo spessore artistico-musicale dei concerti, mantiene sempre la formula ad ingresso gratuito per favorire l'opera di divulgazione culturale, obiettivo principale dell'iniziativa, realizzata con il patrocinio dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio".

L'Accademia Musicale Artemus ha una struttura in centro con corsi di musica per tutte l'età ed ha come obiettivo la divulgazione della musica colta sul territorio.



