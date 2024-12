Napoletani nel Mondo Festival, ecco i finalisti per tour europeo

"Napoletani nel Mondo Festival", ecco i 12 finalisti che si contenderanno il tour europeo: a sfidarsi il prossimo marzo in un teatro napoletano saranno Thayla Orefice, Antonio Petrosillo, Emma De Michele, Mariantonia Castaldo, La Femelle, Milena Setola, Carlo Cuomo, Silvia Falanga, Carmine De Domenico, Anna Maggi, Serena Di Palma, Pina Truppa. Un bilancio ok, sottolineano gli organizzatori in una nota, per la kermesse il cui obiettivo è quello di rilanciare la canzone partenopea, svoltasi a Monte di Procida. La manifestazione, diretta artisticamente dal giornalista Diego Paura, è stata presentata dal conduttore di Raiuno Beppe Convertini e da Magda Mancuso, giornalista e conduttrice televisiva. L'evento ha visto la partecipazione - in veste di ospiti - di Rosario Miraggio, Francesca Marini, Ida Rendano ed Erminio Sinni.

"La giuria chiamata a valutare i concorrenti in gara, ha avuto un compito arduo nel selezionare i dodici finalisti, tra i venti in gara - si sottolinea - tutti interpreti di canzoni in lingua partenopea classiche e contemporanee. Ad aggiudicarsi il passaporto per la finale che si terrà a marzo 2025 sono stati, come detto, 12 artisti. I vincitori della finale saranno protagonisti di due date europee, promosse dalla società editrice "Napoletana Comunicazioni srl" e da "Alma Eventi". Il "Napoletani nel Mondo Festival" andrà in onda sulla piattaforma HBBTV "Napoletani nel Mondo" e sui canali digitali terrestri nazionali 68, 209 e 268.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA